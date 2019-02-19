Наблюдатели ОБСЕ заметили на оккупированном Донбассе гаубицы, танки и минометы

Запрещенное вооружение замечено в районах Мирного, Круглика и Довгого.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали на оккупированной части Донбасса размещение самоходных и буксировочных гаубиц, танков различных модификаций и минометов.

Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19:30 18 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

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В частности, в неподконтрольных правительству Украины районах 16 февраля беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия обнаружил 8 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм), 21 танк (одиннадцать Т -64 и десять Т-72) и 15 минометов (2Б11 «Сани», 120 мм) на полигоне вблизи населенного пункта Мирное (28 км юго-западнее Луганска).

Также был зафиксирован 21 танк (одиннадцать Т-64 и десять Т-72) на полигоне вблизи населенного пункта Круглик (31 км юго-западнее Луганска).

Кроме того, в неподконтрольных правительству Украины районах 17 февраля беспилотник СММ малого радиуса действия обнаружил 5 БМП-1 и 6 боевых бронированных машин (вероятно БМП-1) возле населенного пункта Довгое (22 км северо-западнее Луганска).

Как сообщал УНИАН, в течение текущих суток противник обстрелял позиции наших войск 11 раз, семь из которых – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, в результате обстрелов один военнослужащий ранен.