Пленный боевик признался, сколько денег получал в войсках "ДНР" (видео)

Полк "Азов" выложил в интернет видео допроса командира танка боевиков, который попал в плен на юге Донецкой области в районе Широкино.

Пленный танкист "ДНР" рассказал, что попал в "ополчение", когда его без документов задержали на одном из блокпостов, передает LB.ua.

После этого он решил присоединиться к ним, чтобы воевать "против укропов" с Западной Украины. В ходе допроса он назвал суммы, которые он получал в качестве денежного обеспечения, и рассказал, на что он их тратил.

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"Август - 5000 гривен, октябрь месяц - 1000 долларов, декабрь месяц - 100 долларов и 1200 гривен. Купил фотоаппарат, купил часы, печку-буржуйку в блиндаж и 400 долларов отдал на общее пропитание. Купил еще бензопилу на эти деньги", - заявил он.

Танкист также рассказал, что проходил двухнедельные учения в России возле Таганрога, инструкторами были российские ФСБшники. Там же он получил танк.