В Авдеевке обстрел вызвал большой пожар

Об этом в социальных сетях сообщают местные жители, передает Громадське ТВ.

Кроме того, они сообщают о взрывах в районе Химика вблизи комплекса и районе «Юбилейный».

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