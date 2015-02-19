В Авдеевке обстрел вызвал большой пожар

15:36, 19 февраля 2015
Война
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В Авдеевке Донецкой области в результате обстрела начала пожар в одном из зданий агропромышленного комплекса «Мико-фуд», расположенного в черте города.

Авдеевка / фото фейсбук Vyacheslav Abroskin

Об этом в социальных сетях сообщают местные жители, передает Громадське ТВ.

Кроме того, они сообщают о взрывах в районе Химика вблизи комплекса и районе «Юбилейный».

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