В Авдеевке обстрел вызвал большой пожар
15:36, 19 февраля 2015Война
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В Авдеевке Донецкой области в результате обстрела начала пожар в одном из зданий агропромышленного комплекса «Мико-фуд», расположенного в черте города.
Авдеевка постоянно подвергается обстрелам / фото фейсбук Vyacheslav Abroskin
Об этом в социальных сетях сообщают местные жители, передает Громадське ТВ.
Кроме того, они сообщают о взрывах в районе Химика вблизи комплекса и районе «Юбилейный».
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