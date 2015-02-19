Во время выхода из Дебальцево погибли 13 военных, 157 - ранены

14:47, 19 февраля 2015
Война
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Во время выхода из Дебальцево погибли 13 украинских военных, 157 получили ранения.

REUTERS

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил.

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"К сожалению, во время передислокации в результате шквального огня российской артиллерии мы потеряли 13 военнослужащих, 157 получили ранения различной степени тяжести. Подавляющее большинство наших солдат направлены в военные лечебные учреждения, где в настоящее время получают квалифицированную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что, покидая Дебальцево, украинские военные задержали несколько десятков боевиков, которые в настоящее время дают показания относительно противозаконной деятельности в составе террористических формирований.

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