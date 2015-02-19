В зоне АТО обстрелов стало меньше по сравнению с вчерашним днем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

“На сегодняшний день интенсивность обстрелов значительно упала по сравнению со вчерашним днем”, - сказал Лысенко.

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Также он опроверг информацию об обстреле украинских позиций из моря в районе Мариуполя.

“По поводу обстрелов с моря информация проверяется, но пока не подтвердилась”, - отметил Лысенко.

Также он сообщил, что вчера состоялись столкновения между силами АТО и боевиками возле поселка Пески. Кроме того, из минометов и стрелкового оружия наемники 11 раз обстреляли позиции Нацгвардии вблизи села Широкино и нанесли артиллерийские удары по населенному пункту Новопашковское Луганской области.