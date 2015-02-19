Лондон опубликовал фото российских "Панцирей" в Украине - BBC

Фотографии названы "Как распознать российский "Панцирь-С1" (по стандартам НАТО - SA-22), который не находится на вооружении украинских войск", передает BBC Україна.

Как утверждают в министерстве, эти фотографии были сделаны в последние несколько недель - 24 января, 4 и 5 февраля в Шахтерске и Донецке. Они являются очередным доказательством прямого участия российских войск в украинском конфликте.

"Мы призываем Россию полностью выполнять минские соглашения", - написал британский представитель в НАТО Адам Томсон в Twitter.

Британский МИД уже публиковали фотографии новых российских танков и объясняло, как их отличить от тех, что находятся на вооружении Украины.

Читайте такжеМинобороны Британии: Россия представляет собой угрозу для БалтииМинские соглашения, последняя редакция которых была подписана 12 февраля, предусматривают прекращение огня и отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на уровне расстояния для создания зоны безопасности.

В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал Москву вывести свои войска из Украины и прекратить поддержку сепаратистов.

Посол США в Украине Джеффри Пайетт еще в августе прошлого года заявил о поставках российских "Панцирь-С1" на Донбасс. Независимые эксперты также соглашаются, что Россия обеспечивает сепаратистов военной техникой.

Москва отрицает свое участие в конфликте и поддержку сепаратистов, кроме как "добровольцами и отпускниками".