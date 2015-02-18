Путин может остановить войну в Украине одним телефонным звонком – Пайетт
Посол США в Украине Джеффри Пайетт считает, что президент России Владимир Путин может остановить военный конфликт на Донбассе одним телефонным звонком.
Об этом Пайетт заявил в интервью CNN, передает Еспресо.TV.
Он уверен, что армия сепаратистов получает инструкции и указания от Кремля. Кроме того, в эфире телеканала он заверил, что у Запада есть достоверные доказательства того, что в настоящее время в конфликте участвуют регулярные российские войска.
"Россия придерживается двух различных курсов: они говорят одно по дипломатическим каналам, но действуют по-другому на местах", - заявил дипломат.
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Он добавил, что США продолжат оказывать дальнейшую поддержку Украине "как в сфере безопасности, так и в сфере экономики".
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что боевики на востоке Украины не выполняют режим прекращения огня, и призвал Россию вывести свои войска и повлиять на боевиков, чтобы заставить их выполнить Минские договоренности.