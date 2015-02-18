По состоянию на сейчас из Дебальцево вышли 2475 украинских военных - президент
22:16, 18 февраля 2015Война
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Президент Украины Петр Порошенко отметил, что по состоянию на сейчас 2475 украинских военнослужащих вышли из Дебальцево.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия заседания СНБО.
”По состоянию на сейчас вышли из Дебальцево подразделения Вооруженных сил общей численностью 2475 военнослужащих личного состава”, - подчеркнул глава государства.
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По его словам, из них - 2132 являются военнослужащими ВСУ, 158 - Национальная гвардия, а остальные от МВД.
”Почти 200 единиц техники из Дебальцево и района Дебальцево”, - отметил Порошенко.
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