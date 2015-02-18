По состоянию на сейчас из Дебальцево вышли 2475 украинских военных - президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия заседания СНБО.

”По состоянию на сейчас вышли из Дебальцево подразделения Вооруженных сил общей численностью 2475 военнослужащих личного состава”, - подчеркнул глава государства.

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По его словам, из них - 2132 являются военнослужащими ВСУ, 158 - Национальная гвардия, а остальные от МВД.

”Почти 200 единиц техники из Дебальцево и района Дебальцево”, - отметил Порошенко.