В Москве на сборище российских боевиков "ЛДНР" заговорили о планах устроить "кровавую кашу" в Украине - журналист

Российская власть уже не может сказать, что не имеет никакого отношения к боевикам на Донбассе, раз сам Сурков приходит на их съезды и выступает там, пишет журналист.

15 февраля в Москве состоялся так называемый совет командиров "Союза добровольцев Донбасса" - организации, в которой состоят российские боевики, воевавшие против Украины на стороне "ЛДНР".

На "совете командиров" присутствовал и куратор "Союза добровольцев Донбасса", помощник президента России Владислав Сурков, пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.

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"Сурков — лицо вполне официальное. То есть, российская власть уже не может сказать, что не имеет никакого отношения к боевикам, раз сам Сурков приходит на их съезды и выступает там. Но главное — даже не сам факт присутствия Суркова, а то, что говорят его подопечные", - отметил Казанский.

"В ходе своего выступления Александр Бородай (который весной 2014 года "создавал "ДНР"), сидя рядом с Сурковым, открыто заявил о необходимости возобновления горячей фазы войны на Донбассе и заявил полевым командирам боевиков, что ближайшим поводом для нового вторжения в Украину могут стать выборы. Мол, если их результат нас не устроит, будем устраивать "кровавую кашу". Да, прямо так и сказал — "без кровавой каши не обойдемся", - подчеркнул журналист.

Ранее в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин находится в "постоянном контакте" с куратором оккупированного Донбасса, своим помощником Владиславом Сурковым.