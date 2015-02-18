Россияне ставили украинским военным в Дебальцево условия сдаться в плен и передать им всю военную технику - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия заседания СНБО.

”Подчеркиваю, что Украине был поставлен ультиматум. Что если украинские войска хотят выйти из Дебальцево, они должны оставить все оружие, передать его - подчеркивается - в исправном состоянии россиянам, поднять белый флаг и сдаться в плен на милость ”победителя”. Такие условия поставлены были перед Вооруженными силами Украины. Я лично вышел на руководителей частей, которые расположены были в Дебальцево. Речь идёт о 128 пехотной бригаде из Мукачево, речь идет о 40-ом батальоне, также речь идет о представителях 13-го батальона, остатках 25-го батальона и других подразделениях ”, - отметил Порошенко.

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При этом он отметил, что гордится украинскими Вооруженными силами и подразделениями Национальной гвардии. ”Ни один с кем я общался, не согласился на унизительные условия, которые были предложены для выхода”, - рассказал Порошенко.