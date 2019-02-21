На Донбассе украинский военный получил смертельное ранение

Боевики нарушили режим тишины 13 раз, выпустив 125 мин.

В течение суток, 20 февраля, российские оккупационные войска на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз – из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями с расходом 125 мин калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеОбустроил в оккупированной Горловке пыточные: ГПУ составила подозрение одному из самых жестоких экс-главарей "ДНР" (видео)

Кроме того, враг обстреливал укрепления подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим защитникам велся прицельный снайперский огонь.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" противник семь раз обстрелял наши опорные пункты:

дважды из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское;

дважды из минометов калибра 120 мм вблизи села Водяное;

дважды, сначала из минометов калибра 120 мм, а позже – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Широкине;

из снайперского оружия – в районе города Марьинка", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" оккупантами осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

дважды из минометов 82-го калибра, вооружение боевых машин пехоты и гранатометов различных систем – возле поселка городского типа Новоалександровка;

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Хутор Вольный;

из минометов калибра 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Катериновка;

из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Новотошковское.

Отмечается, что во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение.

Подразделения, которые были под огневым воздействием противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств.

По данным разведки, 20 февраля однин оккупант уничтожен и двое ранены. От начала текущих суток огонь по нашим позициям враг не открывал.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что боевики выпустили более 100 мин по позициям украинских военных на Донбассе.