Обострение на Донбассе: ранены три бойца ООС, оккупанты понесли значительные потери

19 февраля три оккупанта уничтожены и трое ранены.

19 февраля российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 15 раз с общим расходом 387 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм.

С начала текущего года это – наибольшее применение противником средств огневого поражения, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Отмечается, что в результате обстрелов трое бойцов Объединенных сил получили ранения. На каждый вражеский обстрел военные отвечали огнем дежурных огневых средств.

"По данным разведки, 19 февраля три оккупанта уничтожены и трое ранены", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции украинских военных.

Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что контролируемые Россией боевики приблизили свои передовые позиции к позициям Вооруженных сил Украины в районе оккупированного Первомайского в Донецкой области.