У украинских военных в Дебальцево заканчивается исправная боевая техника

Как сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети, "отдавая приказ "держаться" в окружении Генштаб проигнорировал фактор исправности изношенной боевой техники".

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Не смотря на это, как отметил журналист, украинские военные "сражаются, чтобы выручить своих товарищей. Чтобы отомстить за погибших. Сражаются, потому что любят свою Родину, и знают, что за их плечами огромная страна, которую они защищают. Сражаются, потому что верят в победу и в то, что все это не зря".

Юрий Бутусов подчеркнул, что "паники нет. Большинство воинов выполняют свою работу. Сохраняется управляемость всеми подразделениями".

"Нужен немедленный приказ на прорыв. Но надо избежать хаоса. Прорыв должен быть организован - иначе там легко сбиться с пути и попасть в засаду противника. Надо подготовить к движению исправную технику, изучить карту и обеспечить маршрутом каждого командира всех групп, и большинство бойцов. Организовать командование и порядок движения колонн, организовать прикрытие, сильный передовой отряд, и отряд прикрытия отхода. Пока значительный участок дороги обороняется подразделениями Нацгвардии и Вооруженных сил - есть хорошие возможности прорваться и спасти многих людей", - подчеркнул журналист.

При этом он отметил, что в районе Артемовска сосредоточены крупные подразделения сил АТО, которые могут помочь прорыву в районе Дебальцево ударом на встречу.