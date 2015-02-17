Силы АТО не были обеспечены подкреплением в ходе боя за вокзал в Дебальцево

Как сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети, "наши части не были обеспечены поддержкой танков и противотанковым вооружением - вокзал пришлось оставить".

Читайте такжеВ Генштабе подтвердили, что боевики прорвались в Дебальцево и ведут уличные бои с силами АТО

По его данным, боевики используют боевые группы с большим количеством бронетехники, и имеют численное превосходство. "Однако наши не сдают позиции без боя, и дерутся отчаянно, даже в этих условиях", - подчеркнул журналист.

Он отметил, что штаб сектора "С" стал передовой линией обороны, и находится под обстрелом стрелкового оружия и гранатометов противника. Офицеры штаба ведут бой как простые бойцы. Боевики атакуют на плацдарме, чтобы расчленить украинские войска на отдельные группы.

"Большой проблемой является превосходство артиллерии российских войск, небольшие размеры плацдарма, наличие у противника средств радиоэлектронной разведки", - написал журналист, добавив, что "лучшие отряды украинского спецназа применяются по приказу начальника Генштаба не для ведения разведки, корректировки артиллерии и диверсионных действий, а используются исключительно в качестве пехоты. Для штурма зданий, обороны, как сопровождение колонн. Но при этом они не имеют своей тяжелой бронетехники, танков, приданной артиллерии".