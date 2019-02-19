Над оккупированным Донбассом увидели бомбардировщик – СММ ОБСЕ

Наблюдатели предполагают, что это самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (вероятно Ту-95 или Ту-142).

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали пролет самолета неподалеку от оккупированного Старобешево.

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 18 февраля.

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"15 февраля в 10.00, находясь на юго-западной окраине населенного пункта Старобешево (неподконтрольного властям, 32 км юго-восточнее Донецка), команда СММ зафиксировала летающий объект на юго-восток от своей позиции, который пролетал с юго-запада на северо-восток", - говорится в отчете.

"При помощи оптических средств наблюдения наблюдатели определили, что это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (вероятно "Туполев Ту-95" или "Туполев Ту-142")", - говорится в отчете.

"В период с 10.50 до 11.10, находясь в районе северо-западнее населенного пункта Любовка (бывшее Ленинское; неподконтрольное властям, 43 км юго-восточнее Донецка), команда СММ видела самолет (вероятно, "Туполев Ту-95" или "Туполев Ту-142") восточнее своей позиции, пролетавший с севера на юг и в обратном направлении", - заявили наблюдатели.