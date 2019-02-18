Оккупационное командование ОРДЛО запретило подчиненным пользоваться мобильными телефонами - разведка

Также с целью недопущения утечки служебной информации оккупантам запретили размещать в социальных сетях фотографии, имеющие какое-либо отношение к военной службе.

Кадровым военным Российской Федерации на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей запретили пользоваться мобильными телефонами и публиковать "военные" фото в соцсетях.

Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-службы Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование активизировало меры по недопущению утечки информации о преступной деятельности кадровых российских военнослужащих во время прохождения службы на командных должностях в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ», - отметил он.

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В частности, по его словам, под предлогом недопущения утечки служебной информации личному составу российских оккупационных войск доведено требование о запрете размещать в социальных сетях фотографии, имеющие какое-либо отношение к военной службе.

Кроме того, добавил Гуцуляк в 1, 2 АК ВС РФ отмечена работа комиссий «Службы защиты государственной тайны». По результатам проверки командирами воинских частей российских оккупационных войск доведены приказы высшего командования о запрете пользования на территории воинских частей и во время несения службы любыми устройствами мобильной связи. Все обнаруженные устройства должны быть изъяты или уничтожены, а их владельцы будут направлены в т.н. «Органы государственной безопасности» оккупантов.