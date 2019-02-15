Боевики продолжают проводить учения с боевой стрельбой в зоне безопасности – украинская сторона СЦКК

Оккупанты нарушают решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года.

Боевики продолжают проводить учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, за пределами линий отвода они разместили 18 самоходных артиллерийских установок большого калибра, полтора десятка танков и много другого вооружения.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Facebook.

«Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать определенные Минскими договоренностями требования по отводу тяжелого вооружения. Кроме того, они проводят учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года», - говорится в сообщении.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 13 февраля 2019 года, мониторинг отвода вооружения, предусмотренный Меморандумом, а также комплекс мероприятий и дополнений к нему, свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.

Так, 10 февраля, БПЛА СММ зафиксировал вооружение, размещенное с нарушением линий отвода в неподконтрольном властям Украины западном районе Луганской области. А именно - три танка Т-72 в Новогригорьевке; миномет 2Б11 «Сани», 120 мм и два миномета (вероятно 2Б11 и еще один 82 мм) вблизи Сентяновки, а также четыре танка Т-64 вблизи Новоселовки.

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На следующий день БПЛА СММ обнаружил два противотанковых орудия МТ-12 «Рапира» в жилом районе города Дебальцево (северо-восточнее Донецка).

Кроме того, 12 февраля, патрулируя неподконтрольный власти Украины северо-восточный район Донецкой области недалеко от Софиевки, члены патруля СММ зафиксировали десять взрывов от выстрелов, а также обнаружили три танка Т-72 примерно в 2-3 км от своей позиции. По оценке наблюдателей, это, вероятно, были учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности.

Также 11 февраля БПЛА международных наблюдателей зафиксировал вне выделенных мест хранения вооружения недалеко от Хрустального (к юго-западу от Луганска) 18 буксируемых гаубиц (десять 2А65 «Мста-Б», 152 мм, и 8 2A36 «Гиацинт-Б», 152 мм), два танка Т-64 и одну самоходную артиллерийскую установку 2С9 «Нона-С», 120 мм.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности по отводу вооружения по всей линии разграничения сторон и о заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта.