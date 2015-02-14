Аваков приказал прекратить огонь с 00:00 часов 15 февраля

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Подписал шифротелеграмму всем поддразделениям МВД, находящихся на передовой линии соприкосновения с боевиками - прекратить огонь с нуля часов 15 февраля. В соответствии с минским договором", - сказано в сообщении Авакова.

Президент отдал приказ всем военизированным подразделениям Украины, сообщил также глава МВД.

"Как министр, заявляю: Все подразделения МВД и Нацгвардии Украины прекратят огонь в ноль часов", - сказано в сообщении министра.

Пункт №1 Минских соглашений, подписанных представителями Трехсторонней контактной группы и боевиками "ДНР" и "ЛНР", провозглашает "немедленное и полное прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение, начиная с 00 ч 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года".

Перед началом действия режима прекращения огня ситуация на Донбассе, в частности на Мариупольском и Дебальцевском направлениях, резко обострилась - боевики пытаются захватить новые территории перед началом перемирия и наряду с заявлениями о прекращении огня декларируют невыполнение Минских соглашений в пункте о линии разграничения сторон.

"В своем движении вперед террористы не гнушаются ничем: ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии по мирному населению Донбасса, убивают детей и пожилых людей, бросают в бой все имеющиеся силы, не считаясь с собственными многочисленными потерями", - сообщило Министерство обороны Украины днем 14 февраля.

Читайте такжеУкраина приветствует решение G7 жестко противодействовать нарушению Минских соглашений - ЯценюкПрезидент Украины Петр Порошенко предупредил, что в случае срыва перемирия в Украине будет объявлено военное положение.

“Нам нужно представлять наши действия в случае срыва врагом перемирия. Еще до Минска на заседании Кабинета министров я предупредил, что нам надо будет в случае, если мира не будет, принимать очень трудное, но необходимое решение о введении военного положения. В этом случае военное положение будет введено не только в Донецке и Луганске, по всей стране», - заявил Порошенко.

Ряд стран мира объявили о поддержке Украины в случае срыва боевиками перемирия.