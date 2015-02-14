Боевики уничтожают Дебальцево, город горит - МВД

Боевики уничтожают город Дебальцево.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Непрекращающиеся артобстрелы по жилым домам и зданиям. Город горит", - написал он.

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