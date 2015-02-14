Боевики уничтожают Дебальцево, город горит - МВД

14:23, 14 февраля 2015
Война
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Артобстрелы боевиками жилых домов не прекращаются.

Боевики обстреливают мирных жителей / facebook.com/volonterskaya.sotnya

Боевики уничтожают город Дебальцево.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Непрекращающиеся артобстрелы по жилым домам и зданиям. Город горит", - написал он.

Читайте такжеУкраинская артиллерия уничтожила под Широкино скопление техники и живой силы боевиковТакже боевики нанесли прямой удар из установок "Град" по зданию горотдела милиции, отметил Аброськин.

Допис by Vyacheslav Abroskin.
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