СМИ: В Крыму зафиксировано движение колонны бронетехники в направлении материка
17:14, 14 февраля 2015Война
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В Крыму зафиксировано большую колонну БТРов, которые двигаются в направлении материковой Украины.
Колонна техники в Крыму / скриншот видео
Об этом сообщает 5 канал, соответствующее видео выложил в сеть Информатор.
Видеозапись сложно привязать к карте и времени, однако на полях вдоль обочин лежит снег, а авто, с которого велась запись, обогнал грузовик с надписью на украинском языке.
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