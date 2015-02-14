СМИ: В Крыму зафиксировано движение колонны бронетехники в направлении материка

Об этом сообщает 5 канал, соответствующее видео выложил в сеть Информатор.

Видеозапись сложно привязать к карте и времени, однако на полях вдоль обочин лежит снег, а авто, с которого велась запись, обогнал грузовик с надписью на украинском языке.

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