Вблизи Дебальцево продолжается бой, боевики под прикрытием танков пытались штурмовать силы АТО

Минские договоренности не остановили агрессивных действий противника, на протяжении сегодняшнего дня интенсивность обстрелов боевиками позиций украинских силовиков, наоборот, увеличилась.

Об этом спикер АТО Анатолий Стельмах сообщил в видео-дайджесте на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"К сожалению, Минские договоренности не остановили агрессивных действий противника. А на протяжении сегодняшнего дня интенсивность обстрелов террористами наших позиций, наоборот, увеличилась. Враг упрямо пытается продвинуть свои силы в направлении Дебальцево. Вблизи города продолжаются настоящие бои. Под прикрытием танков, боевых бронированных машин пехота противника штурмовала позиции сил АТО вблизи поселков Троицкое, Миус, Чернухино, Каменка", - отметил он.

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Также, по словам Стельмаха, враг 6 раз наносил удары по самому Дебальцево.

Кроме этого, пострадали Луганское, Золотое, Санжаровка, Константиновка.

Как отметил Стельмах, из «Градов» на Луганском направлении террористы вели огонь по Счастью, Петровке, Горному.

"Вблизи Донецка преступники обстреляли Гранитное, Горняк, Богдановку. На Мариупольском направлении ударов вражеской артиллерии подвергся Чермалик. Кроме того, вдоль всей линии столкновения фиксировались полеты беспилотников противника. В целом, террористы в течение дня более 60 раз обстреляли позиции сил АТО. В то же время украинские военные огонь открывали лишь в ответ. Своих позиций не оставляли и успешно держат оборону Дебальцевского направления", - сообщил Стельмах.

Как сообщал УНИАН, по итогам переговоров 11-12 февраля в Минске утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня с 15 февраля, а также отведение всех тяжелых вооружений. Также предусмотрено освобождение и обмен всех заложников.