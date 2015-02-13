Семенченко сообщил о захвате поселка Логвиново боевиками и российскими войсками

Об этом на своей странице в Facebook написал командир батальона «Донбасс», народный депутат Семен Семенченко.

«Логвиново опять в руках русских войск. Вчера, после того, как террористы беспрепятственно подтянули значительные силы и нанесли контрудар, части ВСУ и Нацгвардия, которые остались без прикрытия бронетехники, вынуждены были покинуть поселок. Сейчас бои идут между Логвиновым, Мироновским и Луганским с нарастающим ожесточением. Противник пытается наступать», - сообщил Семенченко.

Совместно с Вооруженными силами Украины было уничтожено более 50 террористов, несколько единиц бронетехники, взято в плен 17 человек. В частности, по показаниям пленных, сейчас в район усиленно перебрасываются части кадровых российских войск. «Так, водителями боевых машин террористов, по показаниям пленных, вчера были исключительно буряты», - отметил Семенченко.

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По его словам, сейчас противник бросил все силы на овладение населенным пунктом Луганское. «Идет ожесточенная артиллерийская дуэль, бои развернулись между Луганским и Логвиновым», - сообщил комбат.

Он отметил, что подбиты три танка террористов, бои разворачиваются с нарастающим ожесточением.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля части ВСУ взяли штурмом поселок Логвиново. «Части ВСУ взяли штурмом поселок Логвиново. Именно тот, который блокирует трассу Артемовск - Дебальцево. Остались незначительные очаги сопротивления, которые сейчас подавляются. Части батальона "Донбасс" проводят зачистку поселка и прилегающего участка трассы», - заявлял тогда Семенченко.