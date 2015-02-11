На фронте нельзя допускать атаманщину - Ярош о "параллельном Генштабе"

"О "параллельном Генштабе" речь не шла. Имелся в виду координационный центр для добровольческих подразделений", - рассказал он в интервью украинской службе BBC.

По словам Яроша, своеобразный оперативный штаб уже создан.

"Он будет расположен в Днепропетровске. В его рамках будет происходить обмен разведданными, взаимопомощь, материально-техническое сотрудничество и т.д. Возможно, будут созданы определенные оперативные конструкции на фронте, ведь часто мы имеем лучшую оперативную информацию о том, что делается на том или ином участке фронта, просто потому что там находятся наши подразделения. Мы можем делать предложения Генштаба для решения оперативных и тактических задач", - рассказал он.

Также проводник "Правого сектора" подчеркнул, что считает атаманщину недопустимой.

Читайте такжеЯрош раскрыл суть создания "параллельного генштаба""За все время войны у ДУК не было ни одного боя, который бы был несогласованный с командованием АТО. Я стою на том, что на фронте нельзя допускать атаманщину. Поэтому здесь у нас будет полное взаимопонимание с генштабом.

Хотя действительно не секрет, что существует определенное недоверие к части генералитета. Целью нашего оперативного центра является перестраховка от того, что будут даны какие-то преступно некомпетентные распоряжения - их можно будет на каком-то уровне заблокировать и этим уберечь людей", - рассказал он и добавил, что "никакого параллельного генштаба не будет. Субординация будет сохраняться - без этого невозможно воевать".