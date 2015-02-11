За сутки силы АТО уничтожили 87 боевиков и 42 единицы техники

Об этом сообщил спикер АТО Анатолий Стельмах. По его словам, продолжаются активные действия боевиков на Дебальцевском направлении. "Ночью трижды велся огонь по самому городу Дебальцево. Кроме того, пострадали Попасная, Золотое, Луганск. На Мариупольском направлении дважды враг наносил удары по Павлополю и Новоселовке", - отметил он.

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Как сказал Анатолий Стельмах, "в ответ наша артиллерия нанесла ряд точных ударов, в результате которых противник понес существенные потери. Так, только на протяжении прошлых суток уничтожены 87 боевиков, а также 42 образца боевой техники, среди которой 12 танков, 14 реактивных систем залпового огня и 16 боевых бронированных машин".