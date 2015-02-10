За ночь силы АТО уничтожили 30 боевиков и 15 единиц техники

Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк. "Силы АТО остановили несколько попыток прорыва отрядов боевиков в районе дебальцевского дуги. Враг понес значительные потери в живой силе и технике. В течение ночи, уничтожено более 30 боевиков и около полутора десятка единиц их тяжелой техники", - написал он.

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Также советник главы МВД написал, что попытки боевиков взять под контроль трассу Дебальцево-Артемовск, не осуществились. "Эта дорога остается под контролем сил АТО", - подчеркнул Зорян Шкиряк.

Кроме этого он сообщил, что боевики непрерывно обстреливают населенные пункты Марьинка, Авдеевка, Пески, Станица Луганская, Чорнухино, Попасная, Трехизбенка.