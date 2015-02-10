Появились новые фото разрушенного Донецкого аэропорта

Снимки блогер Илья Варламов опубликовал в своем «Живом журнале».

«Перед проходившим на Украине Евро-2012 году началась масштабная реконструкция (аэропорта – ред.), которая обошлась в 875 млн долларов. Построили новый семиэтажный терминал с пропускной способностью 3100 пассажиров в час, неподалеку планировали построить выставочный центр и бизнес-город. Война нарушила все эти планы: с 26 мая аэропорт приостановил работу. По нему прошла линия фронта, шли постоянные бои за контроль над его частями. Долгое время терминалы занимали украинские военные, которых за стойкость прозвали «киборгами». В ходе боев он был полностью разрушен, рано или поздно все придется отстраивать заново», - написал Варламов.

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Как сообщал УНИАН, 21 января боевики усилили атаки на Донецкий аэропорт, который удерживался украинскими военнослужащими с 26 мая 2014 г. В результате боевых действий за несколько дней противостояния была полностью разрушена инфраструктура аэропорта, в связи с чем принято решение об отводе украинских военнослужащих. 29 января в Генштабе ВСУ заявили, что Донецкий аэропорт утратил свое стратегическое значение в результате разрушения, и поэтому удерживать этот объект не было военной необходимости.