Ситуация в Донецком аэропорту остается напряженной – Минобороны

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«Ситуация в районе аэродрома контролируется штабом АТО, проводятся мероприятия, направленные на поддержку действий украинских военнослужащих, артиллерия сил АТО наносит огневое поражение по выявленным позициям боевиков и не ведет огонь по местам, где живут мирные жители», - проинформировали в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, в последние дни боевики усилили атаки на Донецкий аэропорт.

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19 января советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook написал, что боевики взорвали перекрытия второго этажа нового терминала Донецкого аэропорта, в результате чего много украинских бойцов получили ранения.

20 января сообщалось, что в результате боев взлетно-посадочная полоса Донецкого аэропорта была полностью выведена из строя.