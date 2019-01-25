Военные в небе Приазовья обезвредили российский беспилотник модели "Гранат-2"

Прокуратура зафиксировала факт финансирования Российской Федерацией деятельности террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

Военные Вооруженных сил Украины обнаружили и обезвредили российский беспилотник модели «Гранат-2», который Российская Федерация отправила на оккупированный Донбасс для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

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Как сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, 23 января 2019 года военнослужащие Вооруженных сил Украины из состава операции Объединенных сил с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья беспилотный летательный аппарат.

Украинские военные, применяя средства радиотехнической борьбы, пресекли полет этого аппарата, приземлили его и изъяли вблизи населенных пунктов Павлополь и Гнутово Донецкой области.

"Проведенным следственной группой управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины совместно со специалистами Вооруженных сил Украины осмотром установлено, что обезвреженный БПЛА является российским военным многоцелевым беспилотным летательным аппаратом модели «Гранат-2», который производится российским предприятием «Ижевский машиностроительный завод» и используется вооруженными силами Российской Федерации для проведения разведки и корректировки огня артиллерии", - говорится в сообщении.

"Данный тип аппаратов активно поставляется Российской Федерацией террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР», которые, используя указанный беспилотный летательный аппарат, терроризируют обстрелами мирных жителей населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии разграничения", - заявили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос о назначении ряда судебных экспертиз.

Также сказано, что полученные доказательства будут использованы в делах против Российской Федерации в международных судебных инстанциях.