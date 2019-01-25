В МинВОТ рассказали, сколько времени нужно для очистки Донбасса от взрывчатки

По оценкам специалистов из Израиля, Хорватии, Швейцарии, Дании, примерный срок очистки всей "загрязненной" территории составляет от 10 до 20 лет.

Закон о противоминной деятельности, необходимый для разминирования Донбасса, вступил в силу в Украине 25 января. Он предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать и выполнять разминирование, а также проверять качество работ.

Как закон поможет разминированию и сколько лет займет очистка Донбасса от взрывчатки, рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает «Обозреватель».

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Он отметил, что закон снимает любые ограничения относительно того, кто может заниматься очисткой от мин "загрязненных" территорий.

"Хотел бы напомнить, что по этому вопросу шла борьба с определенными лоббистскими силами, которые были против того, чтобы привлекать гражданские компании, привлекать на коммерческой основе в состав бывших участников боевых действий и тому подобное. Пытались все оставить в руках государственных учреждений. Но удалось переломить сопротивление и закон вступил в силу, я надеюсь, это положительно повлияет на вопросы гуманитарного разминирования на востоке нашего государства", – рассказал Тука.

По его словам, разминировать будут, в первую очередь, территории Донецкой и Луганской областей, однако взрывные устройства нередко обнаруживают "в любых точках нашего государства".

Чиновник сообщил, что, по оценкам специалистов из Израиля, Хорватии, Швейцарии, Дании, примерный срок очистки всей "загрязненной" территории составляет от 10 до 20 лет.

Заместитель министра также отметил необходимость создать механизм ответственности за выполненные работы по разминированию территорий.

"Как именно будет осуществляться очистка территорий, где будет фиксироваться, в каком порядке определенная территория очищена, кто в дальнейшем несет ответственность за любые несчастные случаи", – перечислил он.

Тука также привел в пример инциденты, когда от мин на Донбассе гибли мирные жители: "Когда я работал на Луганщине, за мою каденцию было 4 случая подрыва сельскохозяйственной техники на полях на свободной от оккупации территории. В начале прошлого года в Луганской области неподалеку от Станицы Луганской произошел трагический случай, когда две женщины долго ждали автобус на остановке, а его не было. Они решили отойти на 15 м в сторону лесопосадки и подорвались – обе погибли".