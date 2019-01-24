В Полтавской области проходят учения летчиков военных вертолетов (фоторепортаж)

Учения начались с командирских полетов.

В Полтавской области начались летно-методические сборы армейской авиации Сухопутных войск на модернизированных вертолетах Ми-8 МСБ-В и Ми-2 МСБ-В, где почти сотня летчиков в течение недели будет совершенствовать летное мастерство.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Начальник армейской авиации Командования Сухопутных войск ВС Украины генерал-майор Игорь Яременко рассказал, что новый учебный год вертолетчики традиционно начали c командирских полетов, во время которых проверялся уровень летного мастерства командиров бригад, их заместителей по летной подготовке и начальников управлений армейской авиации.

"Проверяли технику пилотирования и инструкторско-методические навыки. Все без исключения демонстрировали по-настоящему филигранный пилотаж. Мастерство летного состава постоянно растет, а все командиры готовы обучать летный состав", - отметил он.

Основными задачами на последующие летные дни были определены: подготовка молодых летчиков к выполнению боевых задач, повышение уровня их мастерства, а также отработка вопросов, которые будут способствовать повышению безопасности полетов.