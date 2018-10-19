Пилоты истребителей провели учения в районе ООС

Условной воздушной целью истребителей стал вертолет Ми-8. Задачей вертолета было летать как можно ниже, что б истребителям было труднее его распознать.

В небе над Донбассом провели учения военных истребителей МиГ-29. Это распоряжение командующего авиацией Объединенных сил.

Условной воздушной целью истребителей стал вертолет Ми-8. Задачей вертолета было летать как можно ниже, что б истребителям было труднее его распознать, говорится в сюжете ТСН.

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"Для самолетов это очень сложная цель, потому что, во-первых, вертолет выполняет полет на очень низкой высоте, сливается с рельефом местности" - сообщил офицер армейской авиации Объединенных сил Мухаммад Буланбаев.

Боевые пилоты говорят, что война дала им возможность тренироваться и летать.

Учения прошли несмотря на катастрофу истребителя Су-27 на Винниччине. Летчики, которые приняли в них участие говорят, что знали погибшего в результате аварии украинского полковника Ивана Петренко, некоторые с ним даже дружили.

В ошибку американского пилота украинские летчики не верят, как и в неисправность самолета.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в районе села Уланов в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Позже стало известно, что на месте падения военного самолета спасатели нашли тела двух пилотов: украинца Ивана Петренко и американца Сета Неринга.