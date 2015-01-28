В Авдеевке и Дебальцево нет света и воды, ремонты не могут провести из-за обстрелов

Об этом на брифинге сообщил первый замглавы ГСЧС Анатолий Бойко, сообщает «Апостроф».

"Чрезвычайно сложная ситуация сохраняется в городе Дебальцево. В городе в настоящее время отсутствует централизованное водо-, тепло- и электроснабжение", - сказал он.

Бойко также отметил, что централизованное водо- и электроснабжение в настоящее время отсутствует и в Авдеевке. ГСЧС организовала в этих городах раздачу гуманитарной помощи и подвоз воды.

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Замглавы ГСЧС подчеркнул, что продолжаются аварийно-восстановительные работы в Мариуполе. Таким образом, в микрорайоне "Восточный" подключены к электроснабжению все многоэтажные дома, завершаются работы по подключению отдельных домов в частном секторе. Работы по восстановлению ситуации продолжаются.

Газоснабжение в Мариуполе нет в части квартир в многоэтажных домах, где отсутствуют хозяева, и в 7 частных домах, а также у 117 абонентов в прилегающих к городу населенных пунктах.