Украина свое вернет: журналисты пообщались с "киборгами", которые до сих пор на позициях возле ДАПа (видео)
Через 4 года после окончательного разрушения донецкого аэропорта украинские бойцы, которые воевали там, продолжают держать позиции неподалеку от терминалов.
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Как говорится в сюжете ТСН, сейчас на месте аэродрома видно только каркас.
По словам бойцов, тогда в донецком аэропорту были ближние бои – с расстоянием от врага 20-30 метров.
За время после ДАПа у "киборгов" произошли значительные изменения в жизни. У одного из защитников родилась дочка, другой – женился, получил новое звание и завел собаку. Кто-то стал менее суеверным.
Боец с позывным «Эверест» уверен, Украина со временем свое вернет. «Придет время, когда увидим и пограничные столбики», – сказал он.