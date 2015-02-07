За сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военных, 26 - ранены

За сутки в зоне АТО в результате боевых столкновений погибли 5 украинских военнослужащих, 26 получили ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Полевой.

«За прошлые сутки погибли 5 украинских военнослужащих, 26 человек были ранены», - отметил Полевой.