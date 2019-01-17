Стало известно о состоянии бойцов ВСУ, находившихся в подбитом оккупантами грузовике на Донбассе (видео)

Известно, что двое бойцов находятся в тяжелом состоянии.

Бойцы, которые пострадали во время обстрела боевиками грузовика на Светлодарской дуге, находятся в госпиталях.

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Угрозы для жизни десятерых военных нет. Так уверяет командир бригады, где они служат.

Вблизи Троицкого оккупанты попали по грузовику, в котором на позиции привезли продукты питания и воду. Машину разгружали, когда в нее попала противотанковая управляемая ракета. Двое бойцов в тяжелом состоянии, одному оторвало конечность. Пятерых контузило.

Как сообщал УНИАН, 16 января российско-оккупационные войска подбили грузовой автомобиль с бойцами ВСУ в районе Троицкого на Светлодарской дуге, в результате чего 5 военных получили ранения, еще пятеро бойцов получили боевые травмы.