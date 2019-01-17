ВСУ нанесли мощный удар по боевикам на Донбассе: оккупанты понесли масштабные потери в живой силе и технике (видео)

Также на Донбассе был уничтожен транспорт с противником.

Вчера, 16 января, были ликвидированы 12 боевиков. Примерно в 20:00 в районе н.п. Жабуньки (Донецкая область) был уничтожен транспорт с противником, в результате чего ликвидированы пятеро боевиков.

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Еще трое оккупантов, по данным украинской разведки, получили ранения различной степени тяжести. Об этом на своей странице в Facebook сообщает благотворительный фонд "Вернись живым".

При попытке проникновения на позиции бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады были уничтожены четверо боевиков незаконных вооруженных формирований. Один наемник ликвидирован в районе н.п. Пески, еще двое – на других участках фронта.

Как сообщал УНИАН, 16 января российско-оккупационные войска подбили грузовой автомобиль с бойцами ВСУ в районе Троицкого на Светлодарской дуге, в результате которого 5 военных получили ранения, еще пятеро бойцов получили боевые травмы.