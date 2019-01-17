Стало известно о состоянии 10 раненых на Светлодарской дуге украинских военных (видео)

Трое бойцов – в тяжелом состоянии.

На фронте - десять потерпевших. Боевики обстреляли грузовик с нашими бойцами. Произошло это на позициях украинских защитников возле Троицкого, что на Светлодарской дуге.

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Как говорится в сюжете ТСН, по словам командира бригады, угрозы жизни бойцов нет.

Вчера военные стояли возле "Урала", раздался лишь один выстрел – противотанковая управляемая ракета попала точно в цель.

В общем пострадавших десять. Пятеро получили ранения, остальные – боевые травмы, в основном – контузия. Трое бойцов – в тяжелом состоянии. Один боец потерял ногу.

Из трех тяжело раненых один военный находится в реанимации.

За жизнь и здоровье защитников борются врачи.