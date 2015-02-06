Боевики выпустили по поселку Сартана почти 40 снарядов из "Градов" - штаб АТО

Боевики выпустили из "Градов" почти 40 снарядов по населенному пункту Сартана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

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"Вчера со стороны населенного пункта Саханка российские наемники открыли огонь из реактивных систем залпового огня "Град" по местам дислокации пограничного подразделения и контрольного поста. В районе населенного пункта Сартана боевики выпустили около 40 снарядов из "Градов" и произвели свыше 15 минометных выстрелов. Благодаря надежным инженерным сооружениям и оборонным укреплениям, потерь среди пограничников нет", - отметил Лысенко.