Боевики семь раз нарушили перемирие на Донбассе, двое военных ранены - штаб

Российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, артиллерию и минометы не применяли.

11 января в зоне боевых действий на востоке Украины двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате обстрелов российско-оккупационных войск.

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Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

"Пророссийские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, при этом обстрелов позиций Вооруженных сил Украины из запрещенных Минскими соглашениями вооружений (артиллерии и минометов) не вели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по укреплениям украинских военных в район поселка Кряковка на Луганском направлении, населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении, а также поселков Водяное, дважды Лебединское и дважды Гнутово на Мариупольском направлении.

На провокации противника ВСУ отвечали ответным огнем. По данным разведки, 11 января двое оккупантов были уничтожены, двое ранены.