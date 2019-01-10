Появилось видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе

Удар по позиции террористов на Донбассе был нанесен осенью 2018 года.

В сети появилось видео удара украинских военных с воздуха по позициям террористов "ДНР".

Ролик на своей странице в Facebook показал волонтер Юрий Мысягин. Он уточнил, что ролик был записан осенью 2018 года и публикуется впервые.

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"Артиллерия и танки запрещены, минометы 120-го калибра тоже, про авиацию не говорю, а успокаивать и уничтожать врага надо. А этот способ уничтожения не попадает ни под какие Минские договоренности", - объяснил волонтер.

"В этот раз качество видео немного подвело, но главное ведь не это, а точная работа. А вот с этим как раз нет проблем. Птичка залетает точно в окоп. Куда и планировали. Осколки ушли в нужном направлении", - добавил Мысягин.

Ранее украинский волонтер Юрий Мысягин показал, как четко работала боевая группа К-2 54-й бригады по позиции боевиков "Мусорник", расположенной на Светлодарской дуге.