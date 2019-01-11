Причастные к убийству журналистов в ЦАР "вагнеровцы" принимали участие в агрессии на Донбассе – СБУ

СБУ не занимается расследованием убийства российских журналистов, однако будет информировать общественность о преступлениях ЧВК Вагнера не только в Украине, но и в других странах мира.

Руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов заявил, что большинство вероятных причастных к убийству трех российских журналистов в Центральноафриканской республике наемников ЧВК Вагнера участвовали в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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По словам Гуськова, СБУ не занимается расследованием убийства российских журналистов, однако еще в октябре 2017 года глава спецслужбы Василий Грицак обратился к общественности и дал обещание информировать о преступлениях внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием «ЧВК Вагнера» не только в Украине, но и в других странах.

«В процессе документирования преступлений мы получили информацию, которая свидетельствует, что эти наемники сегодня убивают не только в Украине и Сирии, но и в других странах мира», - отметил Гуськов.

«В рамках этой работы была получена информация о конкретных лицах (кстати, большинство из которых принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований), которая свидетельствовала о том, что они могут быть причастны к убийству российских журналистов в (Центральноафриканской республике - УНИАН), - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Служба безопасности Украины заявила об установлении 10 наемников ЧВК Вагнера, которые могут быть причастны к убийству трех российских журналистов в ЦАР.

По имеющимся данным СБУ, наемники ЧВК Вагнера были направлены в ЦАР руководством ГУ ГШ ВС РФ еще в начале 2018 года. Структурой прикрытия террористов является коммерческая фирма, аффилированная с все тем же «поваром», а по совместительству российским бизнесменом Пригожиным - ООО «М-Финанс» (г. Санкт-Петербург, основные направления деятельности: добыча драгоценных камней, деятельность частных охранных служб). При этом установлено, что доставка в Африку части наемников осуществлялась непосредственно частным самолетом Пригожина.

Как известно, российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко были убиты 30 июля 2018 в Центральноафриканской республике при расследовании деятельности ЧВК «Вагнера».