Террористы ночью обстреляли Сартану в Мариуполе, сообщается о 15 прямых попаданиях в дома

Предварительно известно, что было 15 прямых попаданий в дома, пишет 0629.

Сегодня в 08:00 городской голова Юрий Хотлубей собрал оперативное совещание.

Как сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Чалый, сегодня ночью дважды был обстрелян населенный пункт Сартана.

На своей странице в "Фейсбук" советник народного депутата Сергея Таруты Константин Батозский в 07:20 сообщил, что в это время был обстрелян населенный пункт Сартана. "Обстрел Сартаны. Только что. 15 прямых попаданий в дома. Перебиты газопроводы и ЛЭПы. По жертвам пока информации нет", - написал он.

Читайте такжеБоевики в районе Мариуполя ведут обстрел передовых позиций сил АТОПо данным корреспондента издания, который находится на месте событий, обстрелу подверглась улица Крайняя. Именно то место, которое было обстреляно 20 января, когда было разрушено около 10 домов.

Предварительно жертв среди мирного населения нет.

Как сообщили военные, обстрелу подвергся блокпост поселка Сартана. Огонь велся прицельно, работал корректировщик. Выстрелы производились из "Града". Потерь среди военнослужащих нет. Был поврежден КамАЗ, у которого полностью сгорели шины.

Мэр Мариуполя, представители прокуратуры и ОБСЕ выехали в Сартану.