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На КПП под оккупированной Горловкой умерли три пенсионера

15:47, 10 января 2019
Война
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На КПП под Горловкой умерли три человека / Иллюстрация - dnews.dn.ua

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Об этом сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на подконтрольные боевикам СМИ.

Так, руководитель оккупационной администрации Горловки Иван Приходько заявил, что умерли трое мужчин 1939, 1949 и 1959 годов рождения.

По его словам, во всех трех случаях медики констатировали «смерть в результате сердечного приступа».

Ранее в соцсетях были опубликованы свежие фото опустевшей Горловки. 

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Теги: #Донбасс#оккупированная Горловка сегодня