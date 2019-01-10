На КПП под оккупированной Горловкой умерли три пенсионера
15:47, 10 января 2019Война
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Скончались трое мужчин 1939, 1949 и 1959 годов рождения.
На КПП под Горловкой умерли три человека / Иллюстрация - dnews.dn.ua
На контрольно-пропускном пункте под оккупированной боевиками «ДНР» Горловкой сегодня скончались три человека.
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Об этом сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на подконтрольные боевикам СМИ.
Так, руководитель оккупационной администрации Горловки Иван Приходько заявил, что умерли трое мужчин 1939, 1949 и 1959 годов рождения.
По его словам, во всех трех случаях медики констатировали «смерть в результате сердечного приступа».
Ранее в соцсетях были опубликованы свежие фото опустевшей Горловки.
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