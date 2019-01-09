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Более тысячи российских военнослужащих отрабатывают в Крыму тактику ведения боя – Минобороны РФ

14:17, 09 января 2019
Война
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Российские войска снова проводят учения в оккупированном Крыму / function.mil.ru

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Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ. Отмечается, что у военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота ВМФ РФ начались занятия по огневой подготовке.

«Личный состав выполняет нормативы по огневой подготовке, тактике ведения боя, а также по вождению боевых машин», – говорится в сообщении российского ведомства.

В учениях на полигонах оккупированного Крыма задействовано более 1000 военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.

Напомним, в декабре Россия провела военные учения в оккупированном Крыму. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» РФ отработали смену позиций и уничтожение воздушных целей условного противника.

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Теги: #Крым#Россия#учения