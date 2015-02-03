Из Дебальцево за сегодня эвакуировали 150 человек
15:56, 03 февраля 2015Война
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В течение сегодняшнего дня из Дебальцево на контролируемую украинской властью территорию вывезли 150 жителей.
В течение дня из Дебальцево эвакуированы 150 жителей / facebook.com/kivailya
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника ГУМВД Украины в Донецкой области Илья Кива.
Читайте такжеБоевики обстреляли горсовет Дебальцево"Сегодня эвакуировали 150 человек из Дебальцево - женщины, дети, пожилые люди... Завтра поедем снова. Ситуация очень тяжелая - не хватает медикаментов в городе. Наше задание - сохранить жизнь мирных граждан", - отметил Кива.
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