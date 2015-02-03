Из Дебальцево за сегодня эвакуировали 150 человек

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника ГУМВД Украины в Донецкой области Илья Кива.

Читайте такжеБоевики обстреляли горсовет Дебальцево"Сегодня эвакуировали 150 человек из Дебальцево - женщины, дети, пожилые люди... Завтра поедем снова. Ситуация очень тяжелая - не хватает медикаментов в городе. Наше задание - сохранить жизнь мирных граждан", - отметил Кива.