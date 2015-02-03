За сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военных, 27 - ранены

За прошлые сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военнослужащих, 27 были ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики не прекращают накрывать огнем из артиллерии Пески

"За прошедшие сутки в результате активных боевых действий погибли 5 наших ребят и 27 получили ранения", - сказал Лысенко.