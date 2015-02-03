За сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военных, 27 - ранены
13:13, 03 февраля 2015Война
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Лысенко сообщил о потерях украинской армии за сутки.
REUTERS
За прошлые сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военнослужащих, 27 были ранены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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"За прошедшие сутки в результате активных боевых действий погибли 5 наших ребят и 27 получили ранения", - сказал Лысенко.
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