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Офицер ВСУ рассказал о потерях оккупантов

19:20, 31 декабря 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

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"За прошедшие сутки в "ДНР" один - "двухсотый" (ликвидированный, - УНИАН.) и один "трехсотый" (раненый, - УНИАН.)", - говорится в его сообщении в Facebook.

Как сообщал штаб ООС, в течение текущих суток, с 00.00 до 18.00, российские оккупационные войска трижды нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

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