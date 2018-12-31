Офицер ВСУ рассказал о потерях оккупантов

Оккупанты снова несут потери на Донбассе.

Украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказал о потерях террористов на Донбассе в течение прошедших суток.

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"За прошедшие сутки в "ДНР" один - "двухсотый" (ликвидированный, - УНИАН.) и один "трехсотый" (раненый, - УНИАН.)", - говорится в его сообщении в Facebook.

Как сообщал штаб ООС, в течение текущих суток, с 00.00 до 18.00, российские оккупационные войска трижды нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.