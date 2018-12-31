"Новогоднее" перемирие на Донбассе: ВСУ попали под обстрел, двое украинских военных получили ранения

По данным украинской разведки, 30 декабря на Донбассе уничтожили одного оккупанта, 31 декабря – двоих, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

В течение 30 декабря боевики два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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"При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано… За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", – сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские бойцы в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

"По данным разведки, 30 декабря один оккупант был уничтожены и один ранен", – продолжили в штабе операции Объединенных сил.

В течение 31 декабря боевики открыли огонь по позициям украинских военных из минометов.

"В течение текущих суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В связи с обстрелами вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками позиций Объединенных сил, украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

По данным разведки, в течение 31 декабря двое оккупантов были уничтожены, трое ранены.

Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии разграничения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Последнее, по результатам переговоров в Минске, началось с 00.00 29 декабря по киевскому времени.