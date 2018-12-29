"Новогоднее" перемирие: сегодня на Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На Донбассе на протяжении текущих суток по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня, при этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

Об этом пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает в сводке.

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«Позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе поселка Железный на Горловском направлении, а также в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства», - сказано в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за текущие сутки нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря стороны вооруженного конфликта на Востоке Украины согласовали введение бессрочного режима прекращения огня с полуночи 29 декабря по Киевскому времени. Боевики нарушили перемирие в первый же день.