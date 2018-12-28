Боевики требуют освобождения 196 человек - Геращенко

Первый вице-спикер парламента отметила "пассивную позицию" координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе.

Боевики в Донбассе требуют освободить 196 человек, тогда как сейчас подтвердили содержание лишь 23 украинцев.

Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Россияне и их марионетки из ОРДЛО окончательно отказались от проведения видеоконференции гуманитарной подгруппы 29 декабря для согласования освобождения заложников. Вынуждена констатировать и пассивную позицию координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша", - отметила депутат.

Геращенко добавила, что российская сторона так и не дала ни одного ответа на предложение передать их консулу осужденных граждан РФ в обмен на политзаключенных Кремля. По ее словам, РФ не ответила на эти предложения ни по дипломатическим каналам, ни на запросы украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

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"Вместе с тем, боевики продолжают вставлять в свои требования - списки освобождения россиян (сегодня в списках ОРДЛО подают уже 26 граждан РФ), беркутовцев, причастных к терактам в Одессе и Харькове. В настоящее время ОРДЛО подтвердили содержание всего 23 украинцев. А от нас требуют освободить 196", - подчеркнула парламентарий и добавила, что "это у них называется" обмен всех установленных на всех установленных".

Вместе с тем Геращенко подчеркнула, что уже несколько лет нет ответа относительно содержания в оккупированном Донецке и Луганске более 70 украинцев.

Кроме того, она сообщила, что обратилась с инициативой в ТКГ немедленно провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы по одному вопросу - освобождение заложников. "Чтобы в присутствии Евгения Марчука, Мартина Сайдика и Бориса Грызлова пройтись по каждому фамилии во всех возможных списках и все-таки разблокировать освобождение удерживаемых", - написала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Геращенко отметила, что украинская сторона ожидала более активной и конструктивной позиции от координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе посла Тони Фриша. Украинская сторона предложила обменять заложников из оккупированного Донбасса и украинских политических заключенных из российских тюрем в формате 22-22, 39-11 и 33-8 5 января. «Мы внимательно проанализировали все списки и готовы помиловать и передать ОРДЛО 72 сепаратистов в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях. Украина готова к более широкому компромиссу - ради освобождения наших ребят - и на практике это демонстрирует. Также мы готовы немедленно передать РФ 22 их граждан, задержанных и осужденных в Украине», - подчеркнула Геращенко.